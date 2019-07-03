مظاهرات احتجاجية لليهود الإثيوبيين في إسرائيل

القدس المحتلة (الاتحاد)

واصل اليهود (الفلاشة)، من أصل إثيوبي في إسرائيل، احتجاجاتهم على مقتل الشاب من أصول إثيوبية، برصاص ضابط شرطة في ضاحية كريات حاييم في حيفا، ونقل موقع صحيفة «هآرتس»، عن إحدى المتظاهرات قولها: إنه «يجب عدم السماح بعودة سريعة إلى الحياة العادية.. الناس هنا معزولون عن الواقع، ولا يدركون أن ولداً مات لأنه أسود».

وشهدت إسرائيل مظاهرات احتجاجية، تخللها إغلاق شوارع رئيسية، أبرزها شبكة شوارع «أيالون» في منطقة تل أبيب، والتي تعتبر محور سير مركزي في إسرائيل. كذلك أغلق المتظاهرون طريق الشاطئ، بين حيفا وتل أبيب، عند مدينة نتانيا، وشارعاً مركزياً داخل تل أبيب، ومفترق كريات آتا في خليج حيفا، إضافةً إلى مظاهرات في عشرات المواقع.

وتخللت المظاهرات مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين أحرقوا إطارات مطاطية وسيارتين، وألحقوا أضراراً بسيارات أخرى. وتحدث بيان الشرطة عن إصابة 111 شرطياً جراء إلقاء المتظاهرين الحجارة وزجاجات حارقة، ولم يتحدث البيان عن إصابة متظاهرين، أحدهم تعرض للدهس من جانب سيارة أثناء إغلاق شارع. كما اعتقلت الشرطة 136 متظاهراً.

وفي المقابل، أطلقت الشرطة قنابل صوتية، واستخدمت وسائل عنيفة لتفريق المتظاهرين. وألحق المتظاهرون أضراراً بالشوارع، وخربوا منظومة إشارات ضوئية.

وأفادت تقارير، بثتها قنوات التلفزيون الإسرائيلية، بأن غضباً شديداً سائداً بين المتظاهرين، حيث قالت متظاهرة: «المشكلة أنهم لا ينظرون إلينا على أننا بشر.

وهذا يبدأ من الأهالي البيض، الذين لا يريدون أن يلعب ابنهم مع ولد أسود في الحديقة العامة، ويستمر ذلك مع الشرطة التي تتعامل معنا، وفق اللون أولاً. وليس بإمكاننا أن نخفي لوننا»، ويقول المتظاهرون: إن لجميعهم قريباً أو جاراً أو شخصاً يعرفونه من مكان العمل، تعرض لمعاملة عنصرية.