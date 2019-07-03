مطالبة فرنسا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة

القاهرة (الاتحاد) طالب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أمس، فرنسا بالضغط على إسرائيل، للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، باعتبارها الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 199.

وأكد رفض البرلمان العربي التام، لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، منذ قرار الاحتلال اقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تمثل نحو 70 % من إيرادات السلطة المحلية.

ودعا السلمي المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية، وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على المحتل الإسرائيلي، للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً، دون أي اقتطاع باعتبارها أموالاً فلسطينية، وليس هناك مبرر للاستيلاء عليها.

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