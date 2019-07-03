تشييع شهيد في غزة والاحتلال يواصل اعتداءاته في القدس

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله) شيع الفلسطينيون في غزة أمس، جثمان الفتى الشهيد اسحاق عبد المعطي اشتيوي (16 عاما)، الذي سلمت قوات الاحتلال جثمانه عبر حاجز بيت حانون. وكان اشتيوي تعرض إلى جانب طفلين آخرين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على حدود رفح جنوب قطاع غزة، في الثالث من شهر أبريل الماضي، قبل أن يبلغ الاحتلال باستشهاده، ويفرج عن الطفلين الآخرين.

في غضون ذلك هدمت قوات الاحتلال أمس متنزها وآبار مياه، واقتلعت أشجاراً من محمية طبيعة في قريتي خشم الدرج وأم الخير شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، يذكر أن منطقة شرق يطا تعاني من هجمة شرسة على أراضي وممتلكات المواطنين من قبل الاحتلال والمستوطنين لغرض التوسع الاستيطاني وطرد العرب من أراضيهم.

واقتحم وزير الزارعة الإسرائيلي أوري أرئيل المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأدى طقوسا تلمودية بشكل علني. وكان 2857 متطرفًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال يونيو الماضي، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

واعتقل جيش الاحتلال 23 فلسطينيا في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلة أمس.

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