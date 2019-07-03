العراق: مقتل 4 إرهابيين بعملية أمنية في نينوى

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

تمكنت قوة أمنية عراقية، أمس، من قتل 4 إرهابيين كانوا يختبئون داخل أحد الأنفاق في محافظة نينوى شمال العراق. وقالت خلية تابعة للإعلام الأمني، إنه «خلال عملية استباقية، تمكنت قوة مشتركة عاملة ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، من قتل 4 إرهابيين، كانوا داخل نفق في سلسلة جبال شيخ إبراهيم». يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن مقتل واعتقال العديد من عناصر وقياديي تنظيم «داعش» الإرهابي في المناطق التي كان يسيطر عليها.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤول في الشرطة العراقية أمس، أن ضابطاً وثلاثة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية أصيبوا بجروح، جراء انفجار عبوة استهدفت مركبة كانت تقلهم جنوبي مدينة كركوك. وقال العقيد يوسف حسن، من قوات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، إن «عبوة ناسفة زرعها عناصر من تنظيم داعش انفجرت لدى مرور مركبة عسكرية لقوات الشرطة الاتحادية قرب قرية تل خديجة التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك، ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من عناصر الدورية بجروح، إلى جانب إلحاق أضرار مادية بالمركبة». وتطارد القوات العراقية بمحافظة كركوك، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، فلول داعش في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك لبسط الأمن والاستقرار.

وفي سياق آخر، كشف قائممقام سنجار، أمس، عن وجود خلايا نائمة لتنظيم «داعش» بالقضاء تهاجم الفلاحين بين مدة وأخرى، محذراً من وقوع هجرة عكسية، نتيجة تقاعس قوات الجيش عن حماية الأهالي وضبط أمن المنطقة. وقال محما خليل، في بيان، إن هناك «خلايا إرهابية نائمة في منطقة الجري التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوى»، مشيراً إلى أن تلك الخلايا تقوم بين مدة وأخرى بمهاجمة الفلاحين والمزارعين في منطقة «كوهبل» أمام مرأى ومسمع قوات الجيش المتواجد هناك.

وأضاف خليل، أن «آخر هجوم قامت به تلك الخلايا الإرهابية وقع ليلة الثلاثاء- الأربعاء، من خلال قيام مسلحين يستقلون 4 سيارات بمهاجمة الفلاحين والمزارعين في كوهبل»، لافتاً إلى أن الفلاحين تصدوا للهجوم من دون أي مساعدة من الجيش في المنطقة الذي لم يحرك ساكناً.

وطالب القائممقام، بضرورة استبدال قوات الجيش في المنطقة التابعة للفرقة 15 لعدم قدرتهم على ضبط الأمن فيها، معتبراً أن الخلايا الإرهابية النائمة يمكن أن تتسبب بهجرة عكسية للأهالي، فضلاً عن تسببها بإجهاض كل الخطط التي تقوم بها الحكومة العراقية لعودة النازحين إلى مناطقهم.