انخفاض قيمة الليرة التركية بعد "رفع ضريبة النقد الأجنبي"

أبوظبي (مواقع إخبارية) تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، أمس، لتصل قيمتها إلى 5.6450، بعدما أفادت مصادر بأن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 بالمئة في مايو من 0.1 بالمئة، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.

وفي مايو، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 بالمئة من صفر بهدف دعم عملتها المتهاوية. وقالت المصادر إن خطة رفع الضريبة مجدداً التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالاً لرفعها أكثر.

وأضافت أن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا. وقالت إن «الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر. التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها».

كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 بالمئة على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نُشر في 1998. وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008 ثم عادت في مايو الماضي.

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