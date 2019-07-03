نزوح أهالي 450 قرية بسبب الهجمات التركية في كردستان

باسل الخطيب (أربيل)

اتهمت وزارة البيشمركة، أمس، تركيا بانتهاك السيادة العراقية، مبينة أن الهجمات التركية على مناطق الإقليم تسببت بتهجير أهالي 450 قرية حدودية.

وقال جبار ياور، الأمين العام للوزارة، في تصريحات صحفية بشأن الاجتياح التركي لمنطقة «خاكورك» التابعة لقضاء سوران، شمالي أربيل، إن الوزارة «لا تمتلك أية معلومات عن عملية عسكرية تركية في خاكورك لأن قوات البيشمركة لا تتواجد في تلك المنطقة»، مشيراً إلى أن الهجمات التركية هجّرت أهالي نحو 450 قرية على طول حدود إقليم كردستان مع تركيا وسوريا وفقد العديد من المدنيين حياتهم وتم تدمير ممتلكاتهم.

واعتبر ياور أن الهجمات التركية تشكل انتهاكاً لسيادة العراق وإقليم كردستان، مؤكداً أن القانون يعطي للعراق حق اتخاذ موقف من تلك الهجمات.

وأضاف المسؤول العسكري الكردي، أن ما تشهده المنطقة «ليس مشكلة اليوم بل قضية مرت عليها سنوات كثيرة»، مشدداً على أن قوات البيشمركة «لم ولن يكونوا طرفاً في هذه القضية التي لا يمكن حلها إلا بالحوار والابتعاد عن الوسائل العسكرية». ورأى ياور أن أية «مشكلة عسكرية تضر بمصالح الإقليم وسكانه فضلاً عن التبادل التجاري مع دول الجوار لاسيما أن المنطقة الحدودية التي تشهد عمليات عسكرية تضم العديد من المنافذ الحدودية».