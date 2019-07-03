مقتل نجل مسؤول أمني كبير في بغداد بسبب نزاع عشائري

الاتحاد (بغداد) قتل نجل مدير الدفاع المدني العراقي، اللواء كاظم بوهان، وابن شقيقه، أمس، بهجوم مسلح في منطقة «الفضيلية» شرقي بغداد.

وأفادت مصادر محلية بأن «منزل بوهان تعرض لهجوم مسلح قبل الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل نجله وإصابة ابن شقيقه إصابة أدت إلى موته سريرياً، حيث نقل إلى أحد مستشفيات بغداد». وأشارت المصادر إلى أن الحادثة عبارة عن خلاف عشائري قديم تطور من جديد، مبينة أن «حرائق اندلعت بعد الهجوم بالمنطقة، فيما منعت العشيرة المهاجمة فرق الدفاع المدني من الوصول لإخمادها». وكان القضاء العراقي قد صنف الـ«دكة العشائرية» ضمن قضايا الإرهاب، إلا أن معارك عشائرية لا زالت تندلع بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من البلاد.

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