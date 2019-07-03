كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة: عضو في مجلس شورى الملالي يكشف أرقام سلبية للاقتصاد الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إن «عزيز أكبريان» رئيس لجنة الصناعة لمجلس شورى الملالي، أوضح أن الإحصائيات التي قدمها الملا روحاني بخصوص النمو الاقتصادي للبلاد خاطئة.

وأوضح أن ما استنتج من الإحصاءات المحلية والمنظمات الدولية، هذا العام، أشار إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سالب بنسبة 5/6% ، فيما بلغ التضخم 40 % ونحن لا نعرف، كيف قال روحاني إن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون إيجابيًا.

ولفت إلى أنه مع هذا الاتجاه سنواجه ركودًا حادًا في نهاية العام الإيراني، مبينا أن الحكومة لا تؤمن عملة المنتجين، بل حتى لا تسمح لهم بتوفيرها.

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وبيّن "أكبريان" إلى عدم استقرار قرارات حكومة روحاني مضيفًا: معظم القضايا التي تثار في قطاع الإنتاج يرجع سببها إلى عدم استقرار القرارات الحكومية.

واستطرد إلى خطأ البنك المركزي الذي يعرف مهمته السيطرة على سعر العملة قائلا: نفس السياسة أدت إلى زيادة سعر الدولار من 3 آلاف تومان إلى 13 ألف تومان وحاليا نفس الوتيرة مستمرة.

ويأتي هذا الاعتراف في وقت، يبلغ معدل التضخم في إيران 52 %وفقًا لبعض التقارير الإعلامية.