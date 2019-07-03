كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. استمرار إغلاق المصانع وأرقام البطالة في ازدياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنه في أعقاب إغلاق المصانع في إيران، تم إغلاق مصنع آخر في خرمشهر جنوب غرب إيران يوم الاثنين، وأصبح 160 عاملاً عاطلين عن العمل، مما أدى إلى ارتفاع أرقام البطالة.

وأوضحت المقاومة أنه وفقا لتقارير، فإن الاثنين 1 يوليو أغلق مصنع «اندود بتن» للخرسانة لشركة إيران يارد لهندسة وبناء المنشئات البحرية، أدى إغلاق هذا المصنع إلى بطالة 160 عاملاً في خرمشهر، بينهم عمال يعملون فيه منذ 20 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ولفتت إلى أن الأسبوع الماضي، قال عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام بأن 744،000 عامل على الأقل أصبحوا عاطلين عن العمل لأسباب مختلفة في الأشهر التسعة الماضية.

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وتشير المقاومة إلى أن العوامل الرئيسية وراء إغلاق المصانع، هي الاقتصاد المفلس لنظام الملالي، وسوء إدارة ونهب وسرقة قادة النظام الإيراني على نطاق واسع، فضلاً عن العقوبات الدولية الناجمة عن إرهاب النظام في المنطقة.

ويواجه العمال الإيرانيون مشكلة تتعلق بعدم دفع رواتبهم وأجورهم لشهور، بسبب تنظيمهم لمظاهرات احتجاج، موضحة أن نظام الملالي يقوم بطرد النشطاء العماليين بدلاً من حل المشكلة، ولغرض قمع الاحتجاجات ومنع المزيد من المظاهرات مما يسبب المزيد من الغضب في صفوف العمال.

يشار إلى أن الشهر الماضي، تم فصل أكثر من 100 عامل في مصفاة آبادان لمجرد أنهم شاركوا في احتجاجات العمال.

