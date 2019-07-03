كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تكشف عن إقالات عديدة لمسؤولين في صفوف الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيراانية إن الولي الفقيه للنظام، علي خامنئي، أقال يوم أمس قائد قوات البسيج، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام وعين اثنين من قادة قوات الحرس خلفًا لهما.

وأوضحت أن الحرسي غيب برور قائد قوات البسيج تم إقالته وحل محله الحرسي غلام رضا سليماني، فيما لم يعين خامنئي في حكمه منصبًا للحرسي غيب برور.

وفي مايو الماضي، أقال خامنئي، القائد العام لقوات الحرس جعفري وعينه في منصب مثير للسخرية لتبني مسؤولية مقر غير معروف باسم «مقر قوات الحرس للشؤون الثقافية والاجتماعية».

Advertisements

كما أقال خامنئي الحرسي عطاء الله صالحي، من نيابة الأركان العامة للقوات المسلحة دون تعيين منصب جديد له، ليحل محله الحرسي محمد رضا آشتياني.

وأوضحت أنه خلال الأشهر الأخيرة، اعترف عناصر وقادة النظام بما في ذلك خامنئي مرات عدة، بالخوف الذي ينتاب عناصر النظام وتساقطهم.

وكان مجيد حريري، عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، صرّح في أعقاب إقالة محمد علي جعفري، إلى أن هذا يدل على وجود أزمة داخلية داخل الحرس الثوري، نشأت بسبب إدراج الحرس في قائمة الإرهاب، فيما تدل هذه الإقالات على مدى تأثير هذه الضربة الهائلة وفشل نظام الملالي.

