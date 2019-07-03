كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة: إعدام 110 أشخاص خلال الأشهر الستة الماضية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المقاومة الإيرانية نقلاً عن تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، أن الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ، نُفذ ما لا يقل عن 110 أحكام بالإعدام في سجون مختلفة في إيران أو على الملأ.

وأوضحت المقاومة أنّ من بين هؤلاء، تم الإعلان عن 37 عملية إعدام فقط من قبل السلطات المعنية أو وسائل الإعلام داخل إيران، ونظراً للرقابة الكاملة على عمليات الإعدام، فلا شك أن عدد عمليات الإعدام، أكثر من ذلك.

وذكرت أنه منذ بداية عام 2019، تم تنفيذ ما لا يقل عن 110 أحكام بالإعدام في سجون مختلفة في إيران أو على الملأ، ومن بين هؤلاء، أُعدم 83 شخصًا بتهمة «القتل المتعمد»، واتُهم 13 شخصًا «بالاغتصاب»، و 9 حالات «جرائم مخدرات»، و4 حالات «محاربه من خلال السطو المسلح» وحالة واحدة بتهمة التجسس.

وأُعدم طفلان من بين السجناء المدانين «بالاغتصاب»، فيما تم تنفيذ الحكم الصادر عليهما في سجن شيراز المركزي، كما تم تنفيذ ثمانية عمليات إعدام على الملأ .

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الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في نظام الملالي كانت قد ذكرت في الأيام الماضية أن ما لا يقل عن 350 حكمًا بالإعدام قد صدرت في الأشهر الثلاثة الماضية، وأن 250 حكمًا بالإعدام صدرت. ويحطم نظام الملالي الرقم القياسي للإعدام في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد المقاومة أن الإعدام يعد أحد أساليب نظام الملالي لخلق أجواء الرعب والتخويف في المجتمع، للحيلولة دون تشكيل احتجاجات اجتماعية ضد النظام.

في الأيام الأخيرة، وسعّ المواطنون الإيرانيون احتجاجاتهم ضد الفقر والغلاء والفساد ونهب قادة النظام، فيما لجأ النظام إلى طريقته المعتادة أي الإعدام خوفًا من إتساع نطاق الاعتراضات.