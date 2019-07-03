كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الإخوان في اليمن تغتال قيادياً جنوبياً في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اغتال مسلحون من مليشيا الإخوان المسلمين التي تمولها قطر في اليمن، قيادياً في المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء، بعد أيام من تهديد الإخوان بتصفية من وصفتهم بـ"عملاء التحالف العربي".

وقالت مصادر أمنية محلية حسب موقع 24، إن "مسلحين يعتقد أنهم من قوة ميليشاوية من تنظيم إخوان اليمن، اغتالوا القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي حسين خميس".

وقالت مصادر إعلامية في شبوة "إن اغتيال حسين حميس جاء بعد حملات إعلامية ممنهجة، شنها تنظيم الإخوان ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، ما يرجح إطلاق موجة تصفيات واسعة، كما أعلنتها فصائل مسلحة منذ أيام في محافظة البيضاء، وأكدت أنها ستستهدف كل من يعمل مع التحالف العربي".