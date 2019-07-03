الجيش الليبي يعلن تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في قاعدة معيتيقة

قوات الجيش الوطني الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة امعتيقة الجوية.

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن

وقال المسماري، إن غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة دمرت البنية التحتية لغرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة بما فيها هوائيات التحكم والتوجيه.



كانت قد أعلنت سلطات مطار معيتيقة الليبي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن توقف الملاحة الجوية بالمطار بعد تعرضه للقصف.

وحسب "رويترز" أفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على "فيسبوك" بأن حركة الملاحة الجوية توقفت بالمطار الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء بعد تعرضه لضربة جوية.