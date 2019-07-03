كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن صالح: الذهاب إلى الانتخابات يعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، وإن عملية تطهير أجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة آفة الفساد.



وأشار بن صالح إلى، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، إن الشعب الجزائري أظهر وعيا ونضجا عبر تصرفه الحضاري.

