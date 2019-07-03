كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن صالح: الذهاب إلى الانتخابات يعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، وإن عملية تطهير أجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة آفة الفساد.
وأشار بن صالح إلى، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، إن الشعب الجزائري أظهر وعيا ونضجا عبر تصرفه الحضاري.
وأكد أن الرئيس المنتخب وحده من سيتمتع بالصلاحيات الكاملة لإحداث التغيير في الجزائر، وإن إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية المطالب بالتغيير.وأضاف قائلاً: السلطة التي تتولى الإدارة في الانتخابات سيكون لها ممثلون في الداخل والخارج، وإن جميع مكونات الدولة بما فيها العسكرية لن تكون طرفا بالحوار بل ستقدم خدمات تنظيمية فقط.
وأوضح بن صالح، إن هناك حوار سيناقش تهيئة الظروف للانتخابات في أقرب الآجال ويتوج بتنصيب هيئة مستقلة لتنظيمها، وإن لدولة ستراعي التوصيات والنصوص المنبثقة عن تلك الحوار.
وأوضح بن صالح، إن هناك حوار سيناقش تهيئة الظروف للانتخابات في أقرب الآجال ويتوج بتنصيب هيئة مستقلة لتنظيمها، وإن لدولة ستراعي التوصيات والنصوص المنبثقة عن تلك الحوار.
ودعا الرئيس الجزائري المؤقت إلى، العمل على توفير ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية، وتجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات.
وناشد الفاعلين المشاركة في مناقشة آلية تنظيم الانتخابات الجزائرية، وضرورة الحوار الوطني باعتباره الطريق الأمثل للتوصل إلى التوافق بشأن الانتخابات الرئاسية.