مركز مكافحة الهجرة في تاجوراء يؤكد لـ”اليوم 24″: مغاربة ضمن ضحايا القصف

بعد حديث الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، عن سقوط مغربي ضمن قتلى القصف الذي نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لا زالت الأنباء المتواترة تؤكد وجود مغاربة ضحايا هذه الهجمة.

وقال متحدث باسم مركز تاجوراء لمكافحة الهجرة غير الشرعية لـ”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، أنه “مع الأسف يوجد مغاربة ضمن الضحايا”، فيما لم يكشف بعد عن حصيلة جديدة للمغاربة القتلى والجرحى في هذه الفاجعة.

وفي ذات السياق، قالت مصادر من الهلال الأحمر الليبي لـ”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، أن المنطقة لا زالت تحت وقع فاجعة القصف الذي استهدف مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرة أنه لا يمكن تقديم حصيلة دقيقة للضحايا، إلا في حدود غد الخميس.

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يشار إلى أن أكثر من 30 شخصا قتلوا جراء قصف شنته طائرات تابعة لـ”حفتر” على مقر لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أدانت الخارجية التركية، والاتحاد الأوروبي، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، قصف المركز.

وكانت السلطات الليبية قد ضبطت على مدى الأيام الماضية عددا من المغاربة في قوارب للهجرة السرية محاولين التوجه نحو إيطاليا، معلنة نقلهم إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وهو ذات المركز الذي تعرض للقصف العنيف.