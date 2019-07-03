“اليوم 24″ في قلب مصر.. سر القوة السياحية لـ”الفراعنة” -صور

عدسة: عبد المجيد رزقو

تنافس مصر المغرب في المجال السياحي، حيث الرهان المشترك بينهما هو استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب باستثمار المؤهلات السياحية والمعالم التاريخية لخطف الأنظار، وتحقيق انتعاش سياحي يساهم في جلب العملات الصعبة.

الزائر لمصر يقف، منذ الوهلة الأولى، على جوها الصحراوي، حيث درجات الحرارة بالقاهرة تناهز40 درجة، عامل يشكل مصدر جلب للسياح الفارين من انخفاض درجات الحرارة ببلدانهم طوال السنة، لكن هذا المعطى لا يشكل لوحده مصدر قوة السياحة المصرية على اعتبار الأسعار المناسبة، التي تشكل القوة الضاربة لبلاد الفراعنة، ويكفي القيام بمقارنة بسيطة بين أسعارها وما يشهده المغرب للوقوف على حجم الاختلاف الكبير.

الأهرامات.. القوة الضاربة للسياحة المصرية

الإقامة بمصر لقضاء العطلة يشكل اختيارا للعديد من السياح الأجانب، ومن مختلف الطبقات ..فنادق مصنفة وأخرى اقتصادية، شقق مفروشة كلها خيارات تستجيب لحاجيات وتطلعات الزوار، فمثلا فندق على مقربة من بوابة الأهرامات بنزلة السمان لا يتجاوز ثمنه خمسة وسبعون درهما للشخص، أما ولوج الأهرامات للقيام بجولة فلا يتطلب منك سوى دفع مبلغ عشرة دراهم لمجاورة أبو الهول.

الرخاء السياحي وانخفاض الأسعار لا يقف عند هذا الحد، فمثلا جولة على مثن “الحنطور”، عربة تتسع لشخصين مع التقاط الصور داخل الأهرامات، لا تكلف سوى مبلغ 250 جنيها، أي ما يعادل مائة وخمسة وعشرون درهما لشخصين يشمل الرحلة من مدخل الهرم حتى الأهرامات الثلاثة، “خوفو” الهرم الأكبر وأحد عجائب الدنيا السبع، الذي استمر بناؤه حولي20 عاما، “خفرع” و”منقرع” زد على ذلك أثمنة ركوب الأحصنة والجمال بالمنطقة، التي تبقى بدورها معقولة.

ويلعب انخفاض قيمة الجنيه المصري، ورخاء المعيشة بمصر دورا كبيرا في جعل الأسعار مناسبة لجميع السياح، الشيء نفسه ينطبق على اللوحات الفنية للأهرامات والمآثر الفرعونية المسماة هنا في مصر ب “البرديات” والعطور والتذكارات.

النيل.. حينما يمتزج الجمال بالسياحة الغير مكلفة

الزائر لمصر لا يمكن أن يكون هناك معنى لمقامه بأرض الكنانة دون زيارة الأهرامات والنيل، هذا الأخير يعتبر القلب النابض للعاصمة المصرية، حيث تحيط به الفنادق المصنفة، المتوسطة، المطاعم والمقاهي، وتزدهر به السياحة بمختلف أنواعها بشكل كبير يوازي تنوعه السياحي تنوعا مماثلا في أسعار الاستفادة من الخدمات، وهو ما يجعله قبلة لكل زوار مصر.

أثمنة الوجبات الغذائية بالقاهرة ونواحيها تبقى مقبولة عموما بالنظر لانخفاض أسعارها، التي تكون إجمالا في متناول الجميع، بل منها من أصاب الجماهير المغربية بالدهشة قياسا مع الأسعار في المغرب.

يكفي فقط القيام بجولة في النيل على مثن قارب متوسط الحجم للاستمتاع بجمال رمز القاهرة، جولة مدتها خمسة وأربعين دقيقة لا تكلف سوى مائة وخمسون درهما لمجموعة تتكون من عشرة أشخاص، بمعدل خمسة عشر درهما للفرد، وكلما زاد العدد انخفض السعر، أما البواخر المصنفة التي تمتد فيها الجولة لساعتين فلا تكلف سوى ثلاثمائة جنيه للفرد، أي ما يعادل مائة وخمسون درهما، وتشمل وجبة عشاء في عرض النيل على أنغام الموسيقى والرقص.

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الوجبات الغذائية في مصر، لا تكلف، بدورها، الكثير وينطلق سعرها من درهم ونصف لساندويش “الفول والطعمية” وعشرة دراهم ل “مكرونة بكفتة وجبن” أو “الكشري”، وهو السعر الذي يزداد قليلا مع تغير المناطق من الشعبية إلى الراقية.

“أوبر وكريم” ينافسان سيارات الأجرة و”التكتك”

التنقل داخل القاهرة الكبيرة لا يكلف الشيء الكثير بسبب تواجد العديد من خيارات وسائل النقل، والتي تعتبر سيارات الأجرة الصغيرة أكثرها غلاء، ليبقى الخيار الأنسب هو تطبيق “أوبر” و”كريم” اللذان يعتبران الطريقة الأنسب للتنقل بين المحافظات بسعر معقول.

“التكتك” أو ما يشبه” التريبورتور” المغربي يعتبر بدوره من أكثر وسائل النقل استعمالا للتنقل في المسافات القريبة، والذي يضفي بدوره جمالية على المدينة بشكله الصغير والبسيط، المفعم بأجواء المرح بفضل أبواقه، التي تتحفك بالأغاني المصرية الشعبية.

ويبقى “البوكس” أو ما يشبه “السطافيطات” عندنا الوسيلة الأكثر استعمالا للتنقل داخل أحياء القاهرة، إذ لا يتجاوز ثمن الرحلة درهم ونصف، وهو التنوع الذي يستجيب لحاجيات الجميع، ويراعي القدرة الشرائية للمواطنين والزوار على حد سواء.

الشيشة.. “القنينة السحرية” التي أسرت قلوب المصريين والزوار

ثقافة الشيشة في مصر ضاربة في عمق التاريخ، حيث لا تكاد تمر بمقهى أو دكان دون أن تلاحظ الحضور الوازن للقنينة السحرية، سواء تعلق الأمر بالمناطق الشعبية أو الراقية، الكل هنا بمصر يتنفس دخان “الارجيلة” التي لا تحلى الجلسة إلا بوجودها.

أسعار الشيشة في مصر لا علاقة لها بالمغرب، وتتراوح أثمنتها بين درهمان لمعسل “السلوم” وستة دراهم لمعسل النعناع أو الفواكه في الأحياء الشعبية، أما المناطق السياحية الراقية على ضفاف النيل فثمنها لا يتجاوز ثلاثون درهما.

الشيشة والسجائر في مصر لا يقتصر تدخينهما على الرجال، ذلك أن معاينة نساء يدخن السجائر والشيشة في جنبات الطرق أو المقاهي لا يعتبر أمرا غريبا، بقدر ما هي عادة يومية تجعل سماء القاهرة يمتزج فيها دخان السيارات الكثيرة بدخان الشيشة المنتشرة، بكثرة، في كل مكان.