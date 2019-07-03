الجامعة تتعاقد مع شركة إسبانية لاعتماد “الفار” في المغرب

تعاقدت الجامعة الملكية لكرة القدم، مع شركة “ميديا برو” الإسبانية، لتتولى هذه الأخيرة اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، بدءا من الموسم المقبل في مسابقتي البطولة الاحترافية، وكأس العرش.

ويمتد العقد المبرم بين الجامعة، والشركة الإسبانية لأربعة مواسم قادمة، توفره من خلاله “ميديا برو” تقنيات “الفار”، عبر عربات مجهزة بتقنيات العرض البطيء من خلال شاشات عرض مرتبطة بالبث التلفزيوني للمباريات.

وستكون معدات وتجهيزات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، المالكة لحقوق نقل وتسويق كرة القدم الوطنية، شريكا في اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”.

جدير بالذكر، أن العديد من مباريات البطولة الاحترافية في الموسم الماضي، شهدت احتجاجات كثيرة على التحكيم، مما دفع فوزي لقجع رئيس جامعة كرة القدم، تأكيده أن تقنية “الفار” ستدخل الملاعب الوطنية بدءا من موسم 2020/2019.