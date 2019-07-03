بعد سنتين من السجن الاحتياطي.. مصر تُخلي سبيل ابنة القرضاوي

بعد سنتين من السجن، قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل علا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقال أحمد ماضي، محامي علا القرضاوي، في حديث نقلته وكالة الأناضول، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى تأجيل جلسة تجديد زوجها حسام خلف لـ”تعذر حضوره أمنيا”، غير أن النيابة لها حق الطعن على قرار المحكمة على أن ينظر الطعن في جلسة الغد.

ووفق مقطع فيديو لآية ابنة حسام خلف، فقد أكمل والديها، الأحد، عامين في الحبس الاحتياطي “دون أن تثبت بحقهما أية تهمة، أو تظهر دلائل تدينهما”.

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

وكانت السلطات المصرية، قد أقوفت علا وحسام، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة”، ومنذ ذلك الحين يجدد حبسهما بشكل دوري.