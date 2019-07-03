نيكي ميناج في السعودية.. جدل على مواقع التواصل بسبب “إثارتها” المعهودة

يرتقب أن تحل المغنية العالمية، نيكي ميناج، في مدينة جدة في السعودية لإحياء أول حفل غنائي لها في المملكة العربية، في افتتاح مهرجان قناة “MTV” الأمريكية للموسيقى، يوم 18 يوليوز الحالي، غير أن إعلان ذلك خلق جدلا في صفوف السعوديين على مواقع التواصل.

وشاركت الصفحة الرسمية لموسم جدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، أعلنت فيها قدوم نيكي ميناج لأول مرة في السعودية، إلى جانب أسماء عالمية سيتم كشفها.

ورافق إعلان قدوم ميناج للمشاركة في المهرجان، جدل واسع، لأنها معروفة عادة بلباسها المثير على المسرح، ورقصها بطريقة ساخنة، لكن يتوقع أن يلزمها المنظمون بلباس يخفي مفاتنها، وبالتقيد بشروط على خشبة المسرح.

وبعدما كانت السعودية لا تسمح بإقامة الحفلات الفنية على أرضها بسبب طبيعتها المحافظة، أصبحت، أخيرا، تستقطب نجوم عرب وعالميين بارزين ، في إطار استراتيجية هيأة الترفيه، التي تندرج ضمن خطة محاربة التطرف.