“الأسود” يخوضون أول حصة إعدادية لمباراة بنين.. بوطيب يعود للتداريب الجماعية

بعد أيام عديدة من التدريبات الانفرادية، بسبب الإصابة، التحق خالد بوطيب، مهاجم المنتخب المغربي، اليوم الأربعاء، بالتداريب الجماعية لـ”أسود الأطلس”، اتسعداد ا لمباراة بنين، يوم الجمعة المقبل، في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.

وبعد حصة إحماء باستعمال العجلة الثابثة، بالملعب الملحق لملعب “حرس الحدود”، لكل من اشرف حكيمي وخالد بوطيب، انضم هذا الثنائي للتدريبات الجماعية، التي انطلقت على الساعة السادسة بالتوقيت المصري، والخامسة بالتوقيت المغربي، وهو التوقيت الذي يتزامن مع موعد مباراة بنين.

هذا المتغير الجديد، يبشر بإمكانية عودة خالد بوطيب للعب من جديد، بعد أن غاب عن مباراتي الكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، بسبب تعرضه لإصابة في التداريب، على مستوى الركبة، فيما شارك بديلا، في الجولة الثانية، لمباراة ناميبيا الأولى.

ويرغب الناخب الوطني، هيرفي رونار، في وضع آخر لمساته على توليفة “أسود الأطلس”، قبل خوض مباراة بنين، حتى تكون العناصر جاهزة وتتافدى اية مفاجآت منتظرة من منتخب بنين.

ويواجه “الأسود”، عشية يوم الجمعة المقبل، منتخب بنين، على الساعة السادسة بالتوقيت المصري، والخامسة بالتوقيت المغربي، وطموحه خطف بطاقة المرور لدور الربع، حيث سيواجه المنتخب الوطني، الفائز في مباراة السينغال وغامبيا.