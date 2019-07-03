عين الاتحاد الإفريقي ثلاثي تحكيم أنغولي، من أجل إدارة المباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره البنيني، يوم الجمعة القادم، في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام بملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.
وسيكون الأنغولي، هيلدر مارتينيز، حكما رئيسيا للمباراة، ويعاونه كل من جيرسون دوس سانتوس، الحكم المساعد الأول، وبيرهي تيسفيورجيس، الحكم المساعد الثاني، فيما السنغالي ماغيت نداى، سيكون حكما رابعا.
ولا تملك الكرة المغربية ذكريات جيدة مع هذا الحكم، بعد أن أدار المباراة الشهيرة، التي جمعت حسنية أكادير والزمالك المصري، في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتسبب بقراراته في إقصاء الفريق المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر لا يحبه المغاربة.. الـ”كاف” يعين حكما مثيرا للجدل لمباراة ” الأسود” وبنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.