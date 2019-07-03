لا يحبه المغاربة.. الـ”كاف” يعين حكما مثيرا للجدل لمباراة ” الأسود” وبنين

عين الاتحاد الإفريقي ثلاثي تحكيم أنغولي، من أجل إدارة المباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره البنيني، يوم الجمعة القادم، في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام بملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيكون الأنغولي، هيلدر مارتينيز، حكما رئيسيا للمباراة، ويعاونه كل من جيرسون دوس سانتوس، الحكم المساعد الأول، وبيرهي تيسفيورجيس، الحكم المساعد الثاني، فيما السنغالي ماغيت نداى، سيكون حكما رابعا.

ولا تملك الكرة المغربية ذكريات جيدة مع هذا الحكم، بعد أن أدار المباراة الشهيرة، التي جمعت حسنية أكادير والزمالك المصري، في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتسبب بقراراته في إقصاء الفريق المغربي.