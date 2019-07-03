عرعرة النقب: إصابة متوسطة لطفل سقط عن علوّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب مساء الأربعاء، طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، بجراح متوسطة، بعد سقوطه عن علو في عرعرة النقب.
وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية للطفل، ونقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لتلقي العلاج.
يُذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة، ويتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن مكامن الخطر.
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