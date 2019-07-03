سورية: 5 قتلى مدنيين في تفجير انتحاري في السويداء 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِل خمسة مدنيين سوريين على الأقل، مساء الأربعاء، في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية في جنوب سورية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قوله إن "التفجير الانتحاري بدراجة نارية استهدف شارعا في منطقة القنوات في شمال شرق مدينة السويداء"، ما أسفر عن مقتل المدنيين الخمسة وإصابة 13 آخرين بجروح.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها نقلا عن مدير صحة السويداء، عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء التفجير الذي وصفته بـ"الإرهابي"، ونشرت صورا تظهر هيكل دراجة نارية محترقا وبقع دماء على الأرض.

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ويُعد هذا التفجير الانتحاري الأول في المحافظة الواقعة تحت سيطرة قوات النظام منذ الهجوم الواسع الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية فيها قبل نحو عام، وفق عبد الرحمن.

وشنّ التنظيم المتطرّف في 25 تموز/ يوليو 2018، سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف الأقليّة الدرزية منذ بداية النزاع في سورية.

وخطف التنظيم وقتها نحو 30 مواطنا من نساء وأطفال، جرى تحرير معظمهم بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر على خطفهم. وكان التنظيم قد أعدم عددا منهم.