بوينغ.. 100 مليون دولار لذوي ضحايا طائرتي 737 ماكس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أنها ستقدّم 100 مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصا.

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