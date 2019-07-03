شكرا لقرائتكم تلفزيون إيران الرسمي يفضح التفاف النظام على العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، تقريرا بثه التلفزيون الرسمي الذي يهيمن عليه المتشددون، عن سفينة تمكنت من الوصول إلى الصين وسلمت شحنة نفط في التفاف واضح على العقوبات الأميركية.

وعرض التلفزيون الإيراني الثلاثاء صورا من الأقمار الصناعية خلال برنامج مباشر يُظهر تفاصيل قيام ناقلة النفط التابعة لوزارة النفط الإيرانية بالرسو في ميناء في الصين وتسليم الشحنة النفطية متفاخرا بالالتفاف على العقوبات.

وفي معرض تعليقه على البرنامج، هاجم وزير النفط الإيراني هذه الخطوة بأنها " فضح المستور" و"تضييع كل جهود البلاد"، للتمكن من الالتفاف على العقوبات.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال زنغنة إن "بعض وسائل الإعلام الأجنبية عدوة لنا وتقوم باعادة نشر هذا الموضوع.. إنه عمل غير قانوني".

وكان التلفزيون الإيراني الثلاثاء يظهر المسير الذي سلكته ناقلة النفط الإيرانية " سارينا" في البحار وحتى رسوها في ميناء في الصين.

وأعقب هذا التقرير ردود فعل فورية على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفها بعض المستخدمين بأنها كشف عن المعلومات السرية للالتفاف على العقوبات.

Advertisements

ليست جديدة

ورداً على هذه الانتقادات، أصدرت هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية بيانا قالت فيه إن المعلومات المقدمة ليست جديدة وأن صور الأقمار الصناعية قد نُشرت في وقت سابق في مجلة " فايننشال تايمز" الدولية، بمزيد من التفاصيل".

وكانت تقارير أشارت خلال الأيام الماضية عن مبيعات النفط الإيراني في ظل العقوبات حيث ذكر تقرير حديث لرويترز أن مليوني برميل من النفط الإيراني في ماليزيا قد تم نقلها إلى ناقلة صينية وتوجهت إلى الصين.

وقدرت رويترز إنتاج إيران من النفط الخام بـ 300 ألف برميل أو أقل في الشهر الماضي، لكن من غير الواضح إلى أي بلد تم تصدير الشحنات.

والى ما قبل الحظر الشامل على صادرات النفط الايرانية في نوفمبر الماضي، ومن ثم الغاء الاعفاءات المؤقتة في مايو الماضي، كانت إيران تصدر حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا.

خلافات بين أجنحة النظام

وتركت العقوبات تأثيرا بالغا علي الاقتصاد الإيراني المتهالك ما أدى إلى نشوب خلافات بين أجنحة النظام وحتى داخل الحكومة الإيرانية أيضا، حيث كشف النائب الايراني أبوالفضل أبو ترابي، أن هناك خلافات حادة بين وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، مع الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، حول آثار العقوبات الأميركية على البلاد.

وكان زنغنه، كان قد صرح قبل أيام بأن العقوبات الأميركية ضد قطاعي النفط والبتروكيماويات بأنها "عقوبات ذكية بلغت مرحلة شيطانية"، حسب تعبيره.

وقال إن "الوضع الحالي أصعب من وضع الحرب على العراق"، وأكد أن "الأميركيين فرضوا أقسى العقوبات المنظمة في التاريخ ضد إيران".