شكرا لقرائتكم رئيس الجزائر المؤقت: الجيش لن يشارك بالحوار الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح أن المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في الحوار السياسي المرتقب، وستكتفي بالحياد وتوفير الظروف اللازمة لإنجاح الحوار السياسي. وأضاف أنه ستكون هناك حرية للمشاركين في الحوار الوطني، لمناقشة كافة النواحي القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات.

كما شدد على ضرورة أن يكون تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، مؤكدا أنه الهدف الأسمى للحوار.