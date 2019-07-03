شكرا لقرائتكم رئيس الجزائر المؤقت: الجيش لن يشارك بالحوار الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح أن المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في الحوار السياسي المرتقب، وستكتفي بالحياد وتوفير الظروف اللازمة لإنجاح الحوار السياسي. وأضاف أنه ستكون هناك حرية للمشاركين في الحوار الوطني، لمناقشة كافة النواحي القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات.
كما شدد على ضرورة أن يكون تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، مؤكدا أنه الهدف الأسمى للحوار.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجزائر المؤقت: الجيش لن يشارك بالحوار الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.