مصراوي
ضربت دار "كريستيز" للمزادات بلندن، عرض الحائط بالمطالبات المصرية المتكررة بوقف بيع 32 قطعة أثرية فرعونية، وأقامت مزادًا اليوم الأربعاء، عرضت خلاله جزءًا كبيرًا من هذه القطع للبيع.
وتعتزم الصالة المضي قدمًا في إقامة مزاد ثانٍ غداً الخميس؛ لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس رأس حجرية أثرية للملك توت عنخ أمون التي تعد الأبرز بين هذه القطع.
وفي أول رد فعل على ذلك، قالت وزارتا الخارجية والآثار، في بيان مشترك، إن ما قامت به "دار كريستيز" أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
كانت وزارة الآثار...
كانت هذه تفاصيل خبر من الكرنك إلى صالة مزادات.. القصة الكاملة لأزمة بيع "رأس توت" بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.