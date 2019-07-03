من الكرنك إلى صالة مزادات.. القصة الكاملة لأزمة بيع "رأس توت" بلندن

مصراوي

ضربت دار "كريستيز" للمزادات بلندن، عرض الحائط بالمطالبات المصرية المتكررة بوقف بيع 32 قطعة أثرية فرعونية، وأقامت مزادًا اليوم الأربعاء، عرضت خلاله جزءًا كبيرًا من هذه القطع للبيع.

وتعتزم الصالة المضي قدمًا في إقامة مزاد ثانٍ غداً الخميس؛ لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس رأس حجرية أثرية للملك توت عنخ أمون التي تعد الأبرز بين هذه القطع.

وفي أول رد فعل على ذلك، قالت وزارتا الخارجية والآثار، في بيان مشترك، إن ما قامت به "دار كريستيز" أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

كانت وزارة الآثار...