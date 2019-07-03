موجز المساء || تفاصيل عطل «فيس بوك وإنستجرام وواتس آب» .. وصية عزت أبوعوف الأخيرة .. الأمن الكويتي ينقذ القنصلية المصرية بالكويت

الموجز

نشر موقع الموجز خلال الساعات القليلة الماضية عدة أخبار وموضوعات حازت على إهتمام القراء ، منها وصية عزت أبو الأخيرة وتفاصيل عطل مواقع التواصل الإجتماعي ، وتهديد القنصلية المصرية بالكويت بالتفجير.

فيما يلي تفاصيل الأخبار :

تفاصيل عطل «فيس بوك وإنستجرام وواتس آب»

تواجه شركة فيسبوك مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاتها اليوم، ما جعل المستخدمين عاجزين عن تحميل الصور عبر المنصة، أو عرض القصص على "إنستجرام"، أو إرسال الرسائل في "واتساب".

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن على دراية بالمشكلة، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن،" وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وبحسب موقع "داون ديدكتور"، أبلغ أكثر من 14 ألف مستخدم عن مشاكل واجهتهم في "إنستجرام"، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في "فيسبوك" و"واتساب".

وكان فيسبوك تعطل في مصر وعدة دول حول العالم، بحسب ما أفاد مستخدمون على موقع تويتر.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن فيسبوك وتطبيق التواصل وواتساب وإنستجرام التابعين لشركة فيسبوك توقفا كذلك عن العمل.

وأبلغ مستخدمون بعدم قدرتهم على تصفح الموقع الأزرق الشهير وقراءة المنشورات ومطالعة الصور أولا بأول.

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ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية خريطة حرارية لمناطق تعطل موقع فيسبوك حول العالم، أظهرت أن غرب أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة وبعض المناطق في البرازيل هي الأكثر تأثرُا بالتعطل. (المصدر)

تهديد بتفجير القنصلية المصرية في الكويت وتحرك عاجل من الأمن والسفير المصري

هدد مجهول صباح اليوم الأربعاء بتفجير مبنى القنصلية المصرية بمنطقة السلام في الكويت وفقاً لما نشرته سبوتنيك الروسية .

وبحسب الصحيفة الروسية قام طارق القوني، السفير المصري في الكويت، بتفقد مبنى القنصلية بمنطقة السلام صباح اليوم، عقب واقعة تعدي أحد الأشخاص على القنصلية، وإطلاقه تهديدات بتفجيرها.

وأشارت سبوتنيك لتأكيد القوني على السيطرة على الوضع في حينه من جانب أفراد الأمن بالقنصلية، حيث تبين أن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاحا أبيضا، ولم يعثر بحوزته على أوراق ثبوتية تدل على هويته.

تسليم المعتدي للشرطة

وأكدت سبوتنيك على تسليم المعتدي للشرطة الكويتية بحسب تصريحات السفير المصري ، وذلك لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه لمعرفة دوافع ما قام به. (المصدر)

الفنانة مها أبوعوف تكشف وصية الراحل «عزت ابو عوف» قبل وفاته

نفت الفنانة مها أبو عوف ما أشيع عن وصية الفنان الراحل عزت أبو عوف بحرق أفلامه ، وأكدت انه كان يتباهى بأعماله الفنية ، وشكرت كل من شارك بالدعاء للفنان الراحل وكل من شارك في جنازته، وعن آخر ما ذكره أبو عوف لشقيقاته ، قالت مها أبو عوف : كان ينظر لنا وكأنه يقول لنا هتوحشوني! (المصدر)