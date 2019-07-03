الريس: مبروك للوزير بو صعب منصب قاضي التحقيق

إعتبر مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الريس في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "وزير الدفاع أضاف اليوم منصباً جديداً إلى جانب موقعه كمدير المكتب الإعلامي لوزير الخارجية وهو منصب قاضي التحقيق، مبروك".

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