أفادت مصادر قناة الـ"MTV"، بأنّ "​المصرف المركزي​ سيجري مباحثات مع الحكومة حول كيفيّة تحقيق تخفيض في كلفة ​الدين العام​، بعد الانتهاء من ​الموازنة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: المصرف المركزي سيبحث مع الحكومة بكيفية تخفيض كلفة الدين العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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