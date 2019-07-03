عربيد: المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل مساحة للحوار بين قوى الانتاج

اشار رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد إلى أن "اللبنانيين اتفقوا على طي صفحة الماضي ومن المفيد تعزيز جو المصالحات"، لافتا الى ان "الاختلاف بين القوى السياسية يجب ان يبقى ضمن الاطار السياسي".
وفي حديث تلفزيوني رأى عربيد أن "الوقت قد حان للذهاب الى اجراءات جديدة للنهوض بالوضع الاقتصادي"، معتبرا ان "تخفيض العجز في الموازنة مجهود مهم ولكن يجب علينا ان نضع امامنا هدفا للوصول الى موازنة متوازنة خلال 5 سنوات".
ولفت عربيد الى ان "دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو اعطاء المشورة للحكومة وهو يشكل مساحة للحوار بين قوى الانتاج في لبنان للخروج بدراسات تساعد الحكومة على اتخاذ القرارات"، معتبرا ان "المجلس هو بمثابة برلمان اقتصادي صغير"، مشيرا الى اننا "جمعنا القوى السياسية والاحزاب بدعوة من المجلس للتنافس على ايجاد الحلول وجرى الاتفاق على تخفيض العجز في الموازنة".
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