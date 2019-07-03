توجّه عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​، قائلًا: "معالي وزير العدل، إما أن توقف القاضيين الموصى بتوقيفهما عن العمل من قبل ​التفتيش القضائي​ دون إبطاء، وإما أن تعيد ​القضاة​ الخمس الذين أوقفتهم سابقاً الى العمل. فإمّا انك أوقفت الخمسة دون دراسة ملفاتهم كما تفعل الآن مع القاضيين الأخيرين، وإما أنك تستنسب التوقيف سياسيًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص لسرحان: إما أن توقف القاضيين الموصى بتوقيفهما وإما أن تعيد القضاة الخمس الذين أوقفتهم سابقاً الى العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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