هاشم: نحن مع كل ما يساهم بالاستقرار وبري لعب دورا بتقريب وجهات النظر بين الحريري وجنبلاط

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّه "عندما حصول "الإشكال" بين رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب ​وليد جنبلاط​، كان لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ دور في تقريب وجهات النظر، لإزالة كلّ الشوائب وتعزيز العلاقات بين كلّ الأفرقاء".

وحول مطلب إحالة ملف أحداث قبرشمون إلى ​المجلس العدلي​، أوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك جوانب محدّدة للبحث بهذا الموضوع"، مشدّدًا على "أنّنا مع كل ما يساهم في الاستقرار".