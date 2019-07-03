لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إلى أنّه "عندما حصول "الإشكال" بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط، كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري دور في تقريب وجهات النظر، لإزالة كلّ الشوائب وتعزيز العلاقات بين كلّ الأفرقاء".
وحول مطلب إحالة ملف أحداث قبرشمون إلى المجلس العدلي، أوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك جوانب محدّدة للبحث بهذا الموضوع"، مشدّدًا على "أنّنا مع كل ما يساهم في الاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: نحن مع كل ما يساهم بالاستقرار وبري لعب دورا بتقريب وجهات النظر بين الحريري وجنبلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.