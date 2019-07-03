أكّد عضو كتلة "المستقبل" ورئيس لجنة "الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية" النائب ​عاصم عراجي​، في تصريح تلفزيوني، أن "أي ملف في ​لبنان​ يتدخل فيه أكثر من وزير واحد، وهذا لا يجوز"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن تحصل عملية تنظيم في كل وزارة ويجب أن يتفق الوزراء على موقف معين".

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كانت هذه تفاصيل خبر عراجي: أي ملف في لبنان يتدخل فيه أكثر من وزير واحد وهذا لا يجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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