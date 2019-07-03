OTV: أرسلان زوّد بو صعب بفيديوهات جديدة فيها معطيات ستساعد بالتعرف على المشاركين بأحداث الجبل

لفتت مصادر قناة الـ"OTV"، إلى أنّ "رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ وأثناء زيارته وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، زوّده بفيديوهات جديدة فيها معطيات وأدلّة ستساعد في التعرّف على المشاركين بالأحداث الأخيرة في الجبل".

وأوضحت أنّ "عددًا من المشاركين في الأحداث والّذين ظهرت أوجههم في الفيديوهات، لا يزالون متوارون عن الأنظار".