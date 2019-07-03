لفتت مصادر قناة الـ"OTV"، إلى أنّ "رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان وأثناء زيارته وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، زوّده بفيديوهات جديدة فيها معطيات وأدلّة ستساعد في التعرّف على المشاركين بالأحداث الأخيرة في الجبل".
وأوضحت أنّ "عددًا من المشاركين في الأحداث والّذين ظهرت أوجههم في الفيديوهات، لا يزالون متوارون عن الأنظار".
كانت هذه تفاصيل خبر OTV: أرسلان زوّد بو صعب بفيديوهات جديدة فيها معطيات ستساعد بالتعرف على المشاركين بأحداث الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.