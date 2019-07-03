انتهاء جلسة لجنة المال المسائية باقرار موازنة الاتصالات واوجيرو باستثناء مساهمات الرواتب

انتهت جلسة ​لجنة المال والموازنة​ المسائية بإقرار موازنة ​الاتصالات​ و​اوجيرو​ باستثناء مساهمات الرواتب نظرًا للزيادة الملحوظة عن العام 2018 وبند تجهيزات أخرى بقيمة 63 مليار وبند صيانة اخرى بقيمة 94 مليارًا لم يكن ملحوظاً في العام 2018 وطلب ايضاحات قانونية تتعلق بهذه البنود.

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