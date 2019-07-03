العثور على 200 جثة بمقبرة جماعية في مدينة الرقة السورية

أعلن مسؤول فرق الاستجابة الأولية ب​مدينة الرقة​ شمال ​سوريا​ ياسر الخميس عن العثور على 200 جثة في ​مقبرة جماعية​ في المدينة.

ولفت الخميس إلى أن "المقبرة تضم عشرات الحفر وفي كل منها خمس جثث"، مشيرًا إلى "العثور على جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان ​تنظيم داعش​ الارهابي يجبر رهائنه على ارتدائه".

وتوقع الخميس، ارتفاع عدد الجثث في المقبرة "بشكل كبير" مع استمرار أعمال البحث.