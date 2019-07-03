العثور على 200 جثة بمقبرة جماعية في مدينة الرقة السورية

أعلن مسؤول فرق الاستجابة الأولية بمدينة الرقة شمال سوريا ياسر الخميس عن العثور على 200 جثة في مقبرة جماعية في المدينة.
ولفت الخميس إلى أن "المقبرة تضم عشرات الحفر وفي كل منها خمس جثث"، مشيرًا إلى "العثور على جثث خمسة أشخاص بزي برتقالي، وهو ما كان تنظيم داعش الارهابي يجبر رهائنه على ارتدائه".
وتوقع الخميس، ارتفاع عدد الجثث في المقبرة "بشكل كبير" مع استمرار أعمال البحث.
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