النشرة: ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في السويداء الى 7 قتلى

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "ارتفاع عدد ضحايا ال​انفجار​ في ​السويداء​ الى 7 قتلى". وفي وقت سابق افاد مراسل "النشرة" عن "مقتل 4 اشخاص في انفجار ​دراجة نارية​ مفخخة في شارع القنوات في السويداء جنوب شرق سوريا".

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