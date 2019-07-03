سلطات أميركا تدين الهجوم على مركز للمهاجرين في ليبيا وتحث على الحوار لإنهاء العنف

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "أ.ف.ب" بأن "​السلطات الأميركية​ تدين الهجوم الذي اعتبرته مشينا على مركز للمهاجرين في ​ليبيا​ وتحث على الحوار لإنهاء ​العنف​".

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