المجلس العسكري بالسودان يعقد محادثات مع تحالف المعارضة في الخرطوم

بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان والتحالف الرئيسي للمعارضة محادثات في الخرطوم بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات في فندق بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وكان أعلن تحالف المعارضة أنه "مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات".
وكانت المحادثات بين الجانبين قد انهارت بعد أن داهمت قوات الأمن مخيما للمحتجين أمام وزارة الدفاع في الثالث من حزيران.
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