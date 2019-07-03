توقف الملاحة بمطار معيتيقة شرقي طرابلس عقب قصفه من طائرة تابعة لقوات حفتر

ذكرت قناة "الجزيرة" أن "الملاحة بمطار معيتيقة شرقي ​طرابلس​ الليبية توقفت عقب قصفه من ​طائرة​ تابعة لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير ​خليفة حفتر​".

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