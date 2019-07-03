التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني ​العراق​ي، في بيان، أن طيران ​التحالف الدولي​ ضد ​الإرهاب​ نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين دمن عناصر تنظيم "داعش"، في ​نينوى​ غرب جبل المنايف شمالي البلاد، بعد محاولتهم الفرار وترك عجلتهم.

يذكر أن ​القوات العراقية​ نفذت يوم السبت 29 حزيران الماضي، عملية نوعية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، استهدفت بها وكرا تختبئ فيه خلايا "داعش" ، تحت الأرض في نينوى، شمالي العراق.