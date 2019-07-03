التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أن طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين دمن عناصر تنظيم "داعش"، في نينوى غرب جبل المنايف شمالي البلاد، بعد محاولتهم الفرار وترك عجلتهم.
يذكر أن القوات العراقية نفذت يوم السبت 29 حزيران الماضي، عملية نوعية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، استهدفت بها وكرا تختبئ فيه خلايا "داعش" ، تحت الأرض في نينوى، شمالي العراق.
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