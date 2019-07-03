ظريف: العدوان الأميركي ضد إيران لم يبدأ من ترامب

أعلن وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ أن "العدوان الأميركي ضد ​إيران​ لم يبدأ من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة إسقاط ​طائرة​ الركاب الإيرانية ، أوضح ظريف أنه "قبل 31 عاما في مثل هذا اليوم، أقدمت فرقاطة أميركية على إسقاط طائرة نقل الركاب الإيرانية النفاثة بالرحلة رقم 655 فوق ​المياه​ الإقليمية الإيرانية، مما أسفر عن مقتل 290 من المدنيين الأبرياء بمن فيهم 66 طفلا".

وأشا ظريف الى أن "الاعتداءات الأمريكية على إيران لم تبدأ بدونالد ترامب، الشجاعة وبعد البصيرة والارادة الحقيقة أمام ضمأ فريق "ب" إلى الحرب، من شان ذلك أن يضع حدا لهذه الانتهاكات".

يذكر أنه في 3 تموز 1988 تم إسقاط طائرة الإيرباص الإيرانية بالرحلة رقم 655 فوق مياه ​الخليج الفارسي​، والتي كانت في طريقها من بندر عباس جنوب إيران إلى دبي، بواسطة الفرقاطة الأميركية "فينسنس"، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقم الطائرة البالغ عدهم 290 شخصا.