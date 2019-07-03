شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يلتقي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطور البرلماني والمنعقد بجمهورية روسيا الإتحادية، التقى الدكتور على عبدالعال والوفد المرافق أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبدالعال عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً على عمق الروابط الراسخة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات مؤكداً على أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً مثالياً في التنسيق إزاء قضايا وأزمات المنطقة مثمناً الدور الإماراتي في دعم جهود التنمية في مصر.

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و ثمنت أمل القبيسي ذلك اللقاء معربة عن تقديرها للقاء الدكتور على عبدالعال والوفد البرلماني المصري، مشيدة بالعلاقات الراسخة التى تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيرة إلى حالة الزخم التى تشهدها العلاقات المصرية الإماراتية في الوقت الحاضر والتى تٌعد امتداد أصيل للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.