شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الهرتلة الإخوانية.. مذيع إخوانى منافقا أردوغان: مشمش تركيا ليه طعم تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الهرتلة الإخوانية لمرحال متأخرة للغاية، حيث واصل مذيعو الإخوان نفاق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة للغاية .

الهرتلة تمثلت فى خروج مقدمى برنامج الشارع المصرى على قناة الشرق الإخوانية ليزعموا أن المشمش التركى أحسن من نظيره المصرى، وله طعم مختلف على حد إدعاءه دون أن يثبت دليل على ذلك.

التخاريف الإخوانية لم تتوقف عند هذا الحد بل أيضا واصل مذيع الإخوان تخاريفه، قائلا: المشمش فى تركيا ليس طعمه كالمشمش مثل عندما نقول الفاكهة فى الجنة فهى لها طعم مختلف للغاية، على حد إدعاءاته.