شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بإعادة الشىء لأصله فى الطرق المحفورة بسبب المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب عن محافظة القليوبية بشأن سوء و تردى حالة الطرق بالمحافظة.

وأشار النائب رشاد شكرى، إلى تهالك و تردى أوضاع الطرق الداخلية بمحافظة القليوبية خاصة طريق قليوب - شبين القناطر، الذى يخدم حوالى 150 ألف مواطن يومياً، مضيفاً أن الطريق فى حالة من التكسير منذ عامين، مما أدى إلى تكرار وقوع الحوادث المسببة للوفاة، كما طالب مقدم طلب الإحاطة بتنفيذ مطلع ونزلة بطريق شبرا - بنها الحر على طريق شبين القناطر - طوخ لخدمة المواطنين .

وعقب سكرتير عام المحافظة عواد أحمد، مؤكدا تضامنه مع مطالب النائب، مشيراً إلى أن الأمر يرجع إلى هيئة الطرق و الكبارى التى أكد ممثلها وجود أعمال رد الشئ إلى أصله فى العديد من طرق المحافظة وأنه جارى الانتهاء منها، و بشأن طريق شبر - بنها الحر، أوضح أنه تابع للشركة الوطنية للطرق.

وأوصت اللجنة، الهيئة العامة للطرق و الكبارى بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق المذكورة بطلب الإحاطة.

كما ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب جمال كوش بشأن البدء فى رصف الطريق الخاص بمدخل قرية "جمجرة" الجديدة و حتى قرية كفر الأربعين.

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وعقب سكرتير عام المحافظة، مؤكداً تضامنه مع طلب الإحاطة، وأنه جارى العمل على التنفيذ.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر بشأن تأخير رصف مدخل عزبة الأربعين، وتأخير رصف طريق سوق التلات وتأخير رد الشئ إلى أصله، وتأخير رصف الطريق البديل للقناطر الخيرية، مشيراً إلى اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه للرصف ولم يتم الانتهاء حتى الآن.

فيما أوصت اللجنة بسرعة إعادة الشئ إلى أصله فى جميع طرق محافظة القليوبية، وطالب رئيس اللجنة بإيجاد آلية جديدة تشمل مواصفات تكنولوجية فى طريقة إعادة الشئ إلى أصله، مع إزالة المطبات العشوائية واستبدالها بأخرى بلاستيكية.

فيما أشار النائب يسرى الأسيوطى إلى وجود إهمال وتأخير فى تنفيذ الطرق بمحافظة القليوبية مع عدم وجود خطة ورؤية واضحة للطرق هناك، مطالباً بخطة تنفيذ الطرق فى محافظة القليوبية حتى عام 2025.