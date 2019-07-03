شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب ناميبيا تغادر القاهرة بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، فريق ناميبيا، بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى.

قالت مصادر مطلعة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر فريق ناميبيا من مبنى الركاب رقم 2، علي الخطوط الامارتيه رحله رقم Ek924، وتم استقبالهم من قبل علاقات عامه شركة ميناء القاهرة الجوى.

وتم استضافة الفريق فى استراحات الدرجه الأولى، وكان فى وداعهم الطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركه القابضه للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

يذكر أن مباريات الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تستضيفها القاهرة انتهت الاثنين الماضى، على أن تستأنف مباريات دور 16 السبت المقبل.