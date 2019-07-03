شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعو الإخوان مهاجمين البرادعى رغم دفاعه عن الإرهابيين: سقط فى مزبلة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آخر خدمة الغز العلقة، هذا ما ينطلق على ما فعلته قنوات الإخوان ضد محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية، بعد أن شنت هجوما عنيفا عليه خلال برامجها التحريضية، رغم دفاعه المستمر عن الإرهابيين ومطالبته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية عليهم.

وشن برنامج الشارع المصرى الذى يبث على قناة الشرق الإخوانية، هجوما عنيفا على محمد البرادعى، حيث قال مقدمو البرنامج الإخوانى خلال الذكرى السادسة لبيان 3 يوليو 2013، أن محمد البرادعى سقط فى مزبلة التاريخ.

ويستمرمحمد البرادعى فى دفاعه عن جماعة الإخوان والإرهابيين ويطالب دائما عبر تغريداته على حسابه الشخصى على "تويتر" بوقف تنفيذ الأحكام على الإرهابيين وهو ما يثير سخط واسع ويتسبب فى هجوم عنيف عليه من جانب رواد السوشيال ميديا.