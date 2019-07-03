شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل من غير حلول.. هكذا يدير الإخوان "آلة التحريض".. متصل يفضح قنوات الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم متصل إخوانى الداعية الاخوانى عصام تليمة، أحد قيادات جماعة الإخوان، فى برنامج " يستفتونك" على قناة مكملين، وذلك لانتقاده الدائم لجماعة الإخوان، قائلًا: "أين الحلول وكلنا عمالين نسأل ونقول هل هل هل ومحدش بيقدم حلول، والإخوان بيعيبوا على الإخوان ومحدش بيقولنا نعمل ايه".

الأمر أثار غضب عصام تليمة، ورد على المتصل قائلا: "أنا عمرى ما سألت هل فى حياتى، وإحنا نقول الإخوان والمعارضة غلطوا، هل قولنا الإخوان غلطوا والباقى لا، واللى حكم نقول أخطاءه فى الحكم، واللى عارض نقول أخطاءه فى المعارضة، وهو عايزنا نصلى ركعتين للإخوان أو المعارضة أو أقدسهم، وهل عايزنا كل ذكرى رابعة نقعد نعيط على اللى ماتوا، عيطنا سنة واتنين وتلاتة، وده اليهود عندهم حائط المبكى وبطلوا يبكوا وعملوا دولة، والحل إننا نعترف بأخطائنا والجميع يقعد ويعرف غلط في إيه".

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