الجيزة تحصد المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:
حصدت محافظة الجيزة المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الشهادة الثانوية الفنية الزراعية.
وحصل الطالب إسلام عبد الجيد فاروق عبد الجيد على المركز الأول في دبلوم المدارس الفنية الزراعية (إعداد مهني) بمجموع 438 درجة من إجمالي (540) بنسبة 81.1%، في تخصص الألبان والصناعات الزراعية وذلك بمدرسة (الجيزة المهنية الثانوية الزراعية المشتركة).
من جانبه، قدم أحمد راشد محافظ الجيزة التهنئة لأبنائه الطلاب ، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية ومواصلة بذل الجهد للوصول إلى أعلى المراتب العلمية، مؤكدًا أن الوطن سينهض بسواعد أبنائه المخلصين المجتهدين ومسيرة التنمية ستتواصل حتى يصل وطننا إلى أعلى الدرجات، متمنيًا أن يفرغ الشباب طاقتهم في أوقات الفراغ في أعمال تعود بالنفع على المجتمع.
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